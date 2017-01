Soberanía alimentaría y comercio

Detalles Publicado el Martes, 24 Enero 2017 04:22

(Bruselas, 23 de enero de 2017) Los productores de leche europeos (Coordinadora Europea de la Vía Campesina – ECVC y European Milk Board – EMB) se manifestaron juntos de nuevo hoy en Bruselas, en una acción simbólica con ocasión de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.

Esta iniciativa tuvo como objetivo llamar la atención sobre la grave crisis que aún atraviesa el sector, denunciar la puesta en el mercado de leche en polvo resultante de la intervención pública, y defender el restablecimiento de un instrumento público de regulación que ponga fin a esta crisis que es la más larga en la historia del sector.

A pesar de la ligera recuperación de los precios de producción en los últimos meses, estos se mantienen muy por debajo de los costes de producción, y las existencias en la industria siguen siendo muy elevadas. "En la actualidad, la mayoría de los productores/as de leche seguirá perdiendo dinero por kg de leche vendido, y, aunque se pueda lograr en el futuro precios de producción rentables, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que el sector pueda recuperarse de la deuda y descapitalización causadas por la crisis", dijo Philippe Duvivier, productor de la organización FUGEA (Bélgica) miembro de la ECVC.

Al mismo tiempo, Víctor Pereira de la Confédération Paysanne (Francia), declaró que "No es comprensible que se ponga, en un mercado en crisis, la leche en polvo que resulta de la aplicación de un instrumento de gestión de crisis que tiene como objetivo eliminar el exceso de leche en el mercado".

“La intervención pública sirve para retirar la leche del mercado cuando existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora bien, esta leche no puede ser devuelta al mercado hasta que el equilibrio se restablezca, que no es el caso ahora mismo, como lo demuestra el fracaso de la puesta en el mercado, por parte de la Comisión, de 20 mil toneladas de las cuales solo el 1% fue adquirido". José Gonçalves, del Comité de Coordinación de la ECVC, señala que la Comisión cuenta actualmente con existencias totales de 360 mil toneladas de leche en polvo, pero estas cifras podrían ser muy superiores si el precio de 21 céntimos que desencadena la intervención fuera actualizado, teniendo en cuenta los costes reales de producción, como lo requiere el sector.

El único aspecto positivo de este intento de colocar en el mercado la leche en polvo por parte de la Comisión Europea fue que la misma Comisión ha podido sentir en carne propia las dificultades y la desesperación que siente el sector a la hora de deshacerse del exceso de producción generado por la supresión de las cuotas lácteas y que aplasta por completo los precios de producción, como comentaron Stéphanie Delhaye y Henri Lecloux, productores de MAP (Bélgica), miembro de la ECVC. Con esta iniciativa, la ECVC afirma una vez más que sólo el restablecimiento de un instrumento público de regulación de la producción puede frenar la destrucción del sector lácteo en Europa y salvaguardar la calidad y sostenibilidad del modelo de producción. Desde el anuncio de la supresión del régimen de cuotas lácteas, el sector ha visto repetidas crisis que son cada vez más prolongadas.

Esta política de desregulación del sector es un traje a medida para la gran distribución y la industria láctea que no sirve a los intereses de la producción y de los consumidores.

Contactos José Miguel Pacheco, miembro del Comité de coordinación de ECVC: 00351 918736441 (ES, PT) Victor Pereira, Confédération Paysanne : 0033768354189 (FR, EN, PT) Philippe Duvivier et Yvon Deknudt, Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs-FUGEA : 0032491563386 (FR) ; 0032476475494 (FR) Stéphanie Delhaye et Henri Lecloux, Mouvement d’Action PaysanneMAP : 0032474364242 (FR) ; 0032499170328 (FR).